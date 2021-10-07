Первые морозы придут в Украину 8 октября. Температура воздуха опустится в северных и восточных областях.

В Украину придут первые морозы 8 октября, температура воздуха опустится до -2.

Днем на севере страны будет +10+13, а ночью 0-2. На востоке днем ожидается +11+13, а ночью 0-2. В центральных регионах температура воздуха днем составит +11+13, а ночью +3-1.

На юге страны днем будет +11+14, а ночью +3+7. На западе днем ожидается +11+17, а ночью +4-2.

Ранее мы писали, что в Карпатах свирепствовал ураганный ветер и снежная буря. Видимость в горах была ограничена. Спасатели крайне не рекомендуют в это время совершать подъемы на гору, так как на вершине облачно, вследствие чего видимость ограничена до 70 метров и идет дождь со снежной крупой.

Кроме того, погода в Украине, в среду, 6 октября испортится: ожидается штормовой ветер и заморозки. Синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый, днем ожидается теплая и солнечная погода, осадков не предвидится.

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