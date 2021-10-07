В столице 50-летний мужчина в лифте домогался и ограбил двух 9-летних девочек. Об этом сообщает издание "Информатор" со ссылкой на прокуратуру Киева.

Согласно данным следствия, злоумышленник заметил детей на улице, после чего начал за ними следить и, зайдя в лифт, начал домогаться малолетних и совершать в отношении них развратные действия сексуального характера. Посл этого он, угрожая применением физической силы, отобрал у одной из них карманные деньги

Отмечается, что в настоящее время он был задержан и по ходатайству прокуратуры находится под стражей. В настоящее время ему грозит наказание в виде лишения свободы , сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности. Сейчас продолжаются следственные действия.

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