В городе Новгород-Сиверский, который находится в Черниговской области в школе обвалился потолок. В результате происшествия были поломаны парты и стулья. Об этом сообщает пресс-служба Новгород-Северской городской территориальной общины.

Инцидент произошел в городской гимназии №1. К счастью, во время происшествия дети не находились внутри учебного помещения и никто не пострадал. Однако столь страшная ситуация сильно обеспокоила родителей.

Фото: Facebook

Сейчас принимаются соответствующие решения в этом направлении... В отделе образования срочно создали комиссию, обследовали место происшествия, выяснили обстоятельства. По результатам проверки будет проведен ремонт потолка.

Отмечается, что директор гимназии предоставила акты проверок технической комиссии образовательного учреждения состояния зданий, в результате проверки которых выяснилось, что обвал потолка случается уже в третий раз.

Фото: Facebook

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Кроме того, в Киеве, на Майдане Независимости, в торгово-развлекательном центре "Глобус", в одном из магазинов рухнул потолок. В результате инцидента никто не пострадал, расследованием инцидента занимаются сотрудники правоохранительных органов.

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