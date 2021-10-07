Советской актрисе Наталье Лапиной поставили страшный диагноз, который требует немедленной хирургической операции на открытом сердце. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Нaшли опухоль в сердечном клапане. В аорте - 6×9 mm. Cрочно нужна операция на открытом сердце. Очень неожиданно (я просто готовилась к операции на глаза и нужно было исключить кардиологию, т.к все там связано)... Ждать нельзя, говорят, из за всяких там эмболий, ишемических ивентов и внезапных смертей.

Актриса Наталья Лапина прославилась ролями в фильмах "Остров погибших кораблей" (1987), "Дон Сезар де Базан" (1989) и "Руанская дева по прозвищу Пышка" (1989).

C 1991 года прекратила сниматься в СССР и продолжила карьеру как певица. Ее хиты исполняют Любовь Успенская, Григорий Лепс, Наталья Самбурская и другие знаменитости.

Актриса в интервью неоднократно рассказывала о бурных романах в молодости с Александром Абдуловым и Николаем Караченцовым. Последние 30 лет Лапина живет в Лас-Вегасе (США). Там же и планирует сделать операцию.

Ранее сообщалось, что актер Джефф Бриджес признался в страшном диагнозе - у него нашли лимфому.