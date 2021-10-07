Чем Рада займется после назначения нового спикера [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В пятницу, 8 октября, народные депутаты могут назначить Руслана Стефанчука спикером парламента после отставки Дмитрия Разумкова. Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, чем займется Рада после этого.
По словам Кравчук, после назначения нового спикера депутаты планируют внести изменения в регламент, чтобы не тормозить работу Рады, рассматривая тысячи поправок к законопроектам.
Также в Раде хотят откорректировать спецпроцедуру принятия законопроектов, к которым подаются многочисленные поправки.
Напомним, 2 октября народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце собрали более 150 подписей за отзыв спикера Рады Дмитрия Разумкова. Ранее Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний парламента на два пленарных дня - 5 и 6 октября. После этого отставку главы Рады внесли в повестку дня.
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