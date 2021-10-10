Тайсон Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил титул чемпиона по версии WBC (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Top Rank Boxing
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) нокаутировал американца Деонтея Уайлдера (43-1-2, 41 КО) и защитил титул.
Бой проходил в Лас-Вегасе и продлился 11 раундов. Уже в третьем раунде Фьюри отправил соперника в технический нокдаун.
В следующем раунде Уайлдер отыгрался и дважды отправил британца на настил.
В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне, а в 11-м - в нокауте.
THE GYPSY KING REIGNS SUPREME.— Top Rank Boxing (@trboxing) October 10, 2021
Wow. Just wow. @Tyson_Fury | #FuryWilder3 pic.twitter.com/GvzTJYATUn
Эта победа стала для 33-летнего британца по прозвищу "Цыганский король" 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе 35-летнего Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.
За бой Тайсон Фьюри заработал гарантированные $30 млн, Уайлдер - $20 млн. Британец также получит преимущество при разделении дохода от продажи прав на трансляцию боя - 60%.
Для боксеров это стал третий поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом и завоевал пояс WBC.
Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года по февраль 2020 года, защитив его 10 раз.
Напомним, что титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим версиям (WBA, IBF и WBO) владеет украинец Александр Усик.
Ранее представители Усика спрогнозировали, когда может состояться объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира межу украинцем и британцем.
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