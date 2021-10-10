Единственный чернокожий хоккеист в Украине покинул донецкий клуб из-за расистского скандала (видео) [ Редактировать ]
Источник: ХК "Донбасс"
Американский защитник Джейлен Смерек расторг контракт с украинским хоккейным клубом "Донбасс" из-за расистского скандала. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Донецкий клуб и 24-летний американец расторгли действующее соглашение по обоюдному согласию сторон.
Смерек подписал контракт с восьмикратным чемпионом Украины в конце июля 2021 года. В начале августа он прибыл в расположение клуба. Вместе с донецким клубом американец принял участие в предсезонном Мемориале Павла Забойника, а также Открытом кубке Донбасса, в составе команды Павла Микульчика одержав победы в двух предсезонных турнирах.
В чемпионате Украины защитник провел 5 матчей, заработав 4 очка (1+3). В хоккейной Лиге чемпионов американец провел 5 матчей, набрав 2 очка (0+2).
Темнокожий американец решил покинуть украинский клуб из-за расистского скандала, участником которого он стал в конце сентября.
В матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Кременчугом" и "Донбассом" (3:2) произошла потасовка между игроками. После нее форвард "Кременчука" Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был адресован 24-летнему темнокожему американцу.
Спортивная общественность осудила игрока-расиста. Украинская хоккейная лига дисквалифицировала Денискина на 13 матчей. В обязательную дисквалификацию входят только три матча, а остальные 10 игр хоккеист может выкупить. Стоимость одного матча - 5 тыс. грн.
Напомним, что после поражения от Италии по пенальти в финале Евро-2020 темнокожих английских футболистов в соцсетях атаковали расисты.
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