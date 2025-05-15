Українську легкоатлетку Бех-Романчук відсторонили від змагань через допінг [ Редагувати ]
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на потрійному стрибку та стрибках у довжину, тимчасово відсторонена від змагань через позитивну допінг-пробу на тестостерон. Про це повідомляється на сайті незалежного органу по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).
Бех-Романчук усунули з 14 травня. Термін відсторонення української легкоатлетки не зазначений. Санкції проти Бех-Романчук пов'язані з тим, що в її організмі під час допінг-тесту знайшли чоловічий гормон тестостерон.
Через позитивний допінг-тест на тестостерон Марині Бех-Романчук загрожує дискваліфікація терміном у чотири роки. Дискваліфікацію можуть скоротити до двох років, якщо буде доведено ненавмисну появу речовини в організмі.
На відсторонення Бех-Романчук від змагань через позитивний допінг-тест відреагувала Федерація легкої атлетики України.
Інформація щодо деталей справи є конфіденційною і до ухвалення офіційного рішення AIU федерація не має права її коментувати.
Звертаємо увагу на те, що наразі мова не йде про дискваліфікацію. Розслідування деталей можливого порушення спортсменкою антидопінгових правил триває. Федерація легкої атлетики України й Марина Бех-Романчук з’ясовують деталі справи, після чого спортсменка найімовірніше опублікує відповідне повідомлення.
Марина Бех-Романчук
Марині Бех-Романчук 29 років. Вона завойовувала "срібло" чемпіонатів світу в 2019 році (довжина) та у березні 2022-го (потрійний стрибок). Вона також є чемпіонкою Європи 2022 року у потрійному стрибку.
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