В Украине обновили COVID-статистику, за сутки подтвердили 8832 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской и Днепропетровской областях.

В Украине госпитализировали 2672 человека; летальных случаев - 207; выздоровели - 2053 человека. Протестировали методом ПЦР - 23 675 человек, методом ИФА - 3480 человек, экспресс-тестами - 24 909 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 550 089 человек;

выздоровели - 2 292 480 человек;

летальных случаев - 58 700.

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