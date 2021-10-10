Коронавирус в Украине: данные за 10 октября [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки 9 октября 2021 года в Украине зафиксировано 11 344 новых подтвержденных случаев коронавируса (из них детей - 1149, медработников - 122). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки:
- госпитализированы - 3712 человека;
- летальных случаев - 162;
- выздоровели - 2581 человек.
За все время пандемии в Украине COVID-19 стал причиной смерти 58 493 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.
Ранее "Подробности" опубликовали инструкцию, как отличить коронавирус от ОРВИ: семь главных признаков COVID-19.
по теме
1 октября в Украине зафиксировано 11 809 новых подтвержденных случаев COVID-19, 203 человека скончались. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.
Зафіксовано майже 12 тисяч нових випадків зараження. Одужало - майже чотири тисячі. Найбільше інфікувань на Харківщині - понад тисячу.
Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Кроме известных всем факторов риска - ожирение, болезни сердца, возраст и диабет - ученые обратили внимание на группы крови и ген7етические маркеры и "опасные" хромосомы
За минулу добу в Україні дві тисячі 265 нових інфікувань. 44 людини померли. Тисячу 200 хворих ушпиталили, одужало - понад пів тисячі.