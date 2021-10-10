За минувшие сутки 9 октября 2021 года в Украине зафиксировано 11 344 новых подтвержденных случаев коронавируса (из них детей - 1149, медработников - 122). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки:

госпитализированы - 3712 человека;

летальных случаев - 162;

выздоровели - 2581 человек.

За все время пандемии в Украине COVID-19 стал причиной смерти 58 493 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

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