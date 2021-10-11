В понедельник, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Он отметил, что рассчитывает на скорейшую встречу с лидерами "нормандской четверки". По его словам, это единственный способ завершить войну на востоке Украины. Об этом сообщает телеканал "Дом".

По словам Владимира Зеленского, "нормандский формат и переговоры с лидерами Франции, России и Германии - является сегодня единственным способом завершить войну с Россией на территории Украины.

Хотел бы сказать, что я полностью поддерживаю этот формат ("норманнский" - ред.). Считаю, что кроме "нормандского формата", у нас больше нет сегодня другой площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины. Я бы очень хотел, чтобы мы могли встретиться в ближайшие время и наша встреча в норманнскому формате была предметной.

Ранее мы писали о том, что Путин пожаловался лидерам Германии и Франции на то, что Украина якобы отказывается выполнять минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, а также договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже.

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