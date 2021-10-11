"Нормандский саммит": Зеленский обсудил подготовку с Макроном и Меркель [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В понедельник, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Соответствующее заявление сделал Зеленский в Twitter.
В частности, стороны обсудили подготовку предстоящей встречи в "нормандском формате".
Провел важный разговор с Меркель и Макрона по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовки саммита "нормандской четверки". Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей касательно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира.
Ранее мы писали о том, кто заменит Ангелу Меркель.
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