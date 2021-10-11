В России согласились активизировать "нормандский формат" [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В понедельник, 11 октября, президент России Владимир Путин провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-службу Кремля.
Перед этим Макрон и Меркель пообщались с президентом Украины.
Путин пожаловался лидерам Германии и Франции на то, что Украина якобы отказывается выполнять минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, а также договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже.
Стороны разговора, как говорят в Кремле, договорились поручить своим политсоветникам и министрам иностранных дел активизировать работу по "нормандскому формату".
Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Решено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и "нормандского саммита".
Ранее мы писали о том, кто заменит Ангелу Меркель.
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