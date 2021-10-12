Російський "Спутник V" розроблений за вкраденою формулою [ Редактировать ]
Російська вакцина "Спутнік Ві" розроблена за вкраденою формулою препарату AstraZeneca. Таке, посилаючись на власні джерела, стверджує британський таблоїд The Sun.
За даними журналістів видання, у служб безпеки Сполученого Королівства є докази, що іноземний агент викрав дані у фармацевтичної компанії. При цьому в російській вакцині використовується технологія, аналогічна створеній в Оксфорді.
У британському уряді витік даних від розвідки коментувати відмовилися. Натомість у Російському фонді прямих інвестицій, який фінансував розробку "Спутніка" такі звинувачення назвали "заздрістю".
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