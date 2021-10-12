Транспорт по сертификатам: коснутся ли ограничения детей [ Редактировать ]
С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила перевозок пассажиров между регионами. Об этом сообщает пресс-службу Минздрава.
Однако, они не будут касаться несовершеннолетних пассажиров.
Такое решение было принято, потому что для детей пока не предусмотрена возможность оформления COVID-сертификата и получения прививки.
Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках.
Для детей старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте, добавил он.
Новые правила перевозок распространяются на совершеннолетних лиц:
- граждан Украины,
- иностранцев,
- лиц без гражданства.
Речь идет и о водителях, членах экипажа авиа- и железнодорожного транспорта.
Ранее мы писали о том, что в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию.
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