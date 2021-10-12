МВФ ухудшил экономический прогноз для Украины [ Редактировать ]
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,5%. Экономика Украины не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%.
Таким образом, ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (прогноз МВФ на 2021 год - 5,9%).
МВФ также ожидает, что затем экономика Украины вырастет на 2022 году на 3,6%. Прогноз улучшен по сравнению с апрелем (3,4%).
Кроме того, в 2020 году падение ВВП Украины было глубже, чем сокращение мировой экономики (по данным МВФ - на 3,3%).
Однако в следующем году ВВП Украины также будет расти медленнее, чем в среднем по миру (на 4,9%).
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.
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