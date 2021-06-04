В пятницу, 4 июня, перед часом вопросов к правительству в Верховной Раде министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина справится и без траншей МВФ, но власти все же рассчитывают их получить.

Также он напомнил условия МВФ по пересмотру программы: законы о НАБУ, НАПК и Высшем совете правосудия.

Также Марченко проанонсировал возможную сумму транша.

У нас второй транш был 700 и третий 700, хотим два по 700. Но когда эти деньги будут я не знаю, я не оракул. Я хотел эти деньги ещё в августе прошлого года. Их нет. Живем? Выживем и так, но будет сложно. Должны принять законы и все будет хорошо.

Ранее сообщалось, что всеукраинскую перепись населения проведут в 2023 году. Правительство приняло соответствующее распоряжение. На проведение переписи потратят 7,26 млрд гривен.

Также мы писали о том, что правительство обнародовало результаты пробной переписи населения в Украине.

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