Власть устроила судилище над Виктором Медведчуком для того, чтобы отвлечь внимание общественности от скандалов и кризисов, в которых она погрязла. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в Facebook.

"Происходящее с Виктором Медведчуком – это политическое преследование, расправа, не имеющая ничего общего с правосудием. Власть погрязла в скандалах и кризисах, именно поэтому устраивает судилище над нашим товарищем – чтобы отвлечь внимание людей", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик отметил, что он срочно возвращается из Николаева в Киев для того, чтобы присутствовать на суде.

"Я немедленно возвращаюсь в Киев с Николаева, где был с рабочей поездкой, чтобы присутствовать на суде. Мы будем бороться против правового беспредела и защищать нашего товарища", - написал Юрий Бойко.