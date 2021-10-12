Правоохранители продолжают искать мужчину, который во вторник, 12 октября, обстрелял автомобиль с семьей в Софиевской Борщаговке под Киевом. Сейчас у полиции уже есть основная версия инцидента.

По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, правоохранители устанавливают пути отхода стрелка.

"При допросе свидетелей правоохранители установили, что люди получали угрозы по поводу гражданско-правовых отношений. Сейчас - это основная версия следствия, но также есть другие", - отметил он.

Оружие, которое применил стрелок, по предварительным данным, было переработано. Сейчас на месте происшествия работают патрульные, следователи и оперативники, а также криминалисты.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина посреди улицы открыл стрельбу в ходе конфликта. Его оппонент получил огнестрельное ранение груди.