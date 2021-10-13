Школы Украины могут начать осенние каникулы с 18 октября [ Редактировать ]
Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования и науки разослать заказное письмо о переносе начала школьных каникул. То есть начать их не 25-го октября, а 18.
Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства", - сказал Ляшко.
По его словам, пока не известно сколько могут длиться осенние каникулы в этом году.
"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или будем рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения. Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать...", - пояснил Ляшко.
Он уточнил, что учебный процесс напрямую связан с возросшим количеством контактов среди взрослого населения.
"Обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к как минимум на 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения", - добавил министр.
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