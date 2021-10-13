Во вторник, 12 октября, завершился очередной тур квалификации чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году в Катаре. Украина, которая выступает в группе D, принимала во Львове сборную Боснии и Герцеговины. Матч завершился со счетом 1:1. На 15-й минуте гол забил Ярмоленко, однако на 77-й минуте счет сравнял Ахмедходжич.

После матча положение команд в группе D выглядит так:

1. Франция - 12 очков (6 матчей);

2. Украина - 9 (7);

3. Финляндия - 8 (6);

4. Босния и Герцеговина - 7 (6);

5. Казахстан - 3 (7).

Первая команда в группе сразу выходит на чемпионат мира, вторая попадет в плей-офф. И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков на пресс-конференции после матча заявил, что в борьбе за второе место в группе и выход в финальную часть ЧМ-2022 для Украины еще ничего не потеряно.

- У вас была такая установка - сесть ниже? Или это следствие усталости?

Такой установки не было. В перерыве мы сказали ребятам, чтобы глубоко не садились. Это усталость. У меня нет вопросов к игрокам, я поблагодарил всех. Ребята расстроены. Затем разберем ошибки, сделаем выводы.

- Болельщики во Львове во время матча скандировали вашу фамилию. Что вы чувствовали?

Для меня это было неожиданностью. После того как люди выкрикивали мою фамилию, сыграть 1:1 в душе где-то даже стыдно. Большое спасибо Львову и болельщикам, не ожидал такого приема.

- После того как Коноплянка перестал вызываться в сборную, у нас нет левых полузащитников. Пробовали там Цыганкова, Марлоса. В Украине реально нет футболистов, которые могут сыграть на этой позиции?

Вам не нравится, как играет Цыганков? Это Украина, не Франция, не Италия. У нас средний чемпионат. Мы используем имеющиеся ресурсы. Есть молодые ребята, я смотрю за ними. Они растут, но еще не готовы играть за национальную сборную.

- Появление Довбика напрашивалась. Почему он не вышел на поле?

Это моя интуиция. Я - главный тренер, выпустил Сикана. Сделал ошибку. Но если бы он забил, все бы по-другому говорили после матча. А если бы вышел Довбик, и у него также ничего не вышло... Тренер должен решать и рисковать. Я надеялся на Сикана, думал, он поможет. Ему 20 лет, все еще впереди.

- Довольны ли вы выходами на замену Булеца и Сидорова?

У меня нет вопросов к ребятам. Они сделали все, что могли. Мы будем готовиться к битве в Боснии и Герцеговине.

- Ярмоленко - реальный лидер сборной. Может ли он побить рекорд Шевченко по голам за национальную команду?

Это надо спрашивать у Андрея. Так, он лидер и на поле, и за его пределами. Дай Бог ему здоровья...

- Украина остается второй в турнирной таблице. Или просчитывали вы возможны варианты? Как оцениваете шансы сборной?

Я скажу честно, не просчитывал ничего, даже не думал об этом. Только смотрел матч Казахстан - Финляндия, когда ехали на эту игру. Казахстанцы выходили на нас с горящими глазами, а затем два поединка проиграли вчистую, даже не дрались. Ни с Боснией и Герцеговиной, ни с Финляндией. Шансы? Мы будем биться до конца, это я вам обещаю. Все ребята это понимают.

Напомним, что полузащитник "сине-желтых" и "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил травму и не сможет помочь команде в октябрьских матчах.