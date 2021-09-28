Полузащитник сборной Украины про футболу и "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил травму, вследствие чего не сможет помочь главной команде страны в последующих октябрьских матчах.

Врачи диагностировали у игрока надрыв икроножной мышцы, в результате чего выбыл на неопределенное время. В связи с этим тренерский штаб сборной Украины принял решение вывести в основной состав футболиста клуба "Днепр-1" Александра Пихаленка.

Отмечается, что в октябре сборной Украины придётся сыграть два матча отборочного цикла к Чемпионату мира 2022 года. 9 октября против Финляндии и 12 против Боснии и Герцеговины.

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Кроме того, один из ключевых форвардов "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес на тренировке перед матчем 23-го тура чемпионата Украины против "Александрии" получил разрыв крестообразной связки колена, 34-летний Мораес в текущем сезоне в Премьер-лиге забил 6 голов в 17 поединках.

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