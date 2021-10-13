Відставка Разумкова: як голосували депутати та хто претендує на його крісло?

Офіційно йому закидають порушення регламенту. Цікаво, що голосів самих лише слуг за звільнення не вистачило б. І їм, крім депутатських груп, підставила плече... "Батьківщина"! Хоча раніше вони запевняли, що не підтримають це рішення.