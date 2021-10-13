На посаду віце-спікера претендують Олександр Корнієнко та Софія Федина [ Редактировать ]
Рада першого віцеспікера обере у вівторок 19 жовтня. Кадрове призначення буде першим на порядку денному - заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Обиратимуть депутати з двох кандидатів.
Претендують на цю посаду Олександр Корнієнко від "Слуг народу" і Софія Федина від "Європейської Солідарності".
Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:
Ви знаєте, що ми зупинили роботу в п'ятницю, у вівторок ми одразу розпочнемо з продовження цього питання. Я думаю, воно займе десь годину - півтори і після цього ми зможемо отримати першого віцеспікера.
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