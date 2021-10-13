В Одесі підтопило вулиці [ Редактировать ]
Одеса сьогодні буквально поплила. Там зранку кілька годин поспіль йшов сильний дощ, який супроводжувався потужним вітром.
Низку вулиць підтопило, а в центрі міста попадали дерева.
Ніхто з людей не постраждав, незначні пошкодження отримали припарковані автівки.
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