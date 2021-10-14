В Украине стремительно растет количество заражений коронавирусом: последние данные [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
За минувшие сутки, 13 октября, в Украине выявили еще почти 19 000 случаев заражения коронавирусом. Среди регионов лидером остается Харьковская область. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Сообщается, что последние сутки:
- зафиксировали - 18 881 новых подтверждений,
- из них детей - 1748,
- медработников - 368.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 4 633 человека;
- летальных случаев - 412;
- выздоровели - 7 630 человек.
Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 597 275 человек, летальных случаев - 59 935.
Ранее мы писали о том, что известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал свои прогнозы когда может закончиться пандемия коронавирусной инфекции.
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