За минувшие сутки, 13 октября, в Украине выявили еще почти 19 000 случаев заражения коронавирусом. Среди регионов лидером остается Харьковская область. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Сообщается, что последние сутки:

зафиксировали - 18 881 новых подтверждений,

из них детей - 1748,

медработников - 368.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4 633 человека;

летальных случаев - 412;

выздоровели - 7 630 человек.

Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 597 275 человек, летальных случаев - 59 935.

Ранее мы писали о том, что известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал свои прогнозы когда может закончиться пандемия коронавирусной инфекции.

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