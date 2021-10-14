В четверг, 14 октября, Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем защитников и защитниц Украины. Поздравление появилось на сайте главы государства.

Президент поблагодарил жителей страны за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

Это всенародный праздник воплотил в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединился с праздником Покрова и Днем Украинского казачества.

В эти сложные для Украины годы военные ежедневно с оружием в руках защищают родную землю от российского агрессора.

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Президент от имени украинского народа поблагодарил всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

Также Зеленский принял участие в церемонии памяти погибших за Украину, состоявшейся на Михайловской площади в Киеве. Глава государства возложил цветы к Стене памяти погибших за Украину. В церемонии также приняли участие первые лица Украины.

На Михайловской площади Глава государства осмотрел образцы современного вооружения и военной техники.

Ему продемонстрировали средства разведки, средства управления и связи, ударные и огневые средства, в частности ракетный комплекс Нептун, ПТРК Стугна, многоцелевую роботизированную платформу Agema, многоцелевую роботизированную платформу с ударным модулем РСВК-М, беспилотную роботизированную платформу Scorpio- 2, ударные беспилотные авиационные комплексы ST-35 Гром и Skyfist.

Пусть несгибаемый и непокоренный казацкий дух защитников украинской земли всех поколений навсегда будет для нас неиссякаемым источником вдохновения для развития современной и прочной Украины.

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