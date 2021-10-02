Авария произошла на трассе между Люблином и Варшавой Источник: Полиция Польской Республики

В Польше в ДТП погиб 23-летний украинский заробитчанин. Парень рисовал разметку на скоростной дороге S17 между Люблином и Варшавой, когда его сбил грузовик, сообщает Wp.pl.

Трагедия произошла на дорожном узле Жижин утром 1 октября. Автомобиль дорожной службы Volkswagen Transporter стоял на аварийной полосе движения, а перед ним наносили дорожную разметку двое рабочих. В машину дорожников на большой скорости врезалась фура.

Украинец погиб на месте происшествия. Пострадал и второй дорожник, его доставили в больницу в Пулавах. Водитель грузовика не пострадал, он был трезв. Его задержала полиция.

Напомним, что 30 сентября трое украинцев погибли в дорожной аварии в Польше. Автомобиль с заробитчанами на скорости врезался в электроопору.