Рисовал дорожную разметку: в Польше грузовик насмерть сбил украинца (фото) [ Редактировать ]
Источник: Полиция Польской Республики
В Польше в ДТП погиб 23-летний украинский заробитчанин. Парень рисовал разметку на скоростной дороге S17 между Люблином и Варшавой, когда его сбил грузовик, сообщает Wp.pl.
Трагедия произошла на дорожном узле Жижин утром 1 октября. Автомобиль дорожной службы Volkswagen Transporter стоял на аварийной полосе движения, а перед ним наносили дорожную разметку двое рабочих. В машину дорожников на большой скорости врезалась фура.
Украинец погиб на месте происшествия. Пострадал и второй дорожник, его доставили в больницу в Пулавах. Водитель грузовика не пострадал, он был трезв. Его задержала полиция.
Напомним, что 30 сентября трое украинцев погибли в дорожной аварии в Польше. Автомобиль с заробитчанами на скорости врезался в электроопору.
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