Авария произошла рано утром в Катовице Источник: Super Express

В польском городе Катовице в результате ДТП погибли два парня из Украины в возрасте 21 и 22 года. Об этом сообщает польское издание Super Express.

Авария произошла на проспекте Розденского в 6:30 утра. Автомобиль Opel украинцев слетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево.

По словам очевидцев аварии, автомобиль украинцев сплющило, как консервную банку. Тела парней вырезали из разбитой машины спасатели.

Напомним, в начале октября в Польше погиб 23-летний украинский заробитчанин. Парень рисовал разметку на скоростной дороге S17 между Люблином и Варшавой, когда его сбил грузовик.