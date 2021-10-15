Титульні поєдинки та яскраві покази. Турнір Ukrainian Combat Games, який поєднує одразу шість видів єдиноборств, відбувся в Києві. В одному залі змагалися дорослі й діти, жінки й чоловіки. За їхніми двобоями стежив наш кореспондент Тарас Пилипець.

Майже сто спортсменів з усієї України - зібралися в цій залі, щоб з'ясувати, хто найсильніший. Сім видів єдиноборств - і в кожному лише один переможець. Турнір відкриває поєдинок дівчат із джиу-джитсу. Усі мають звання щонайменше майстра спорту. Кілька хвилин запеклого протистояння на татамі - і достроково оголошують переможницю.

Ангелина сделала очень хороший бросок и перешла на болевой, чистая победа.

Ангеліна Грибенко, переможниця в поєдинку із джиу-джитсу:

Полного контакта нет, то есть лица нам никто не разбивает. Да, бывают какие-то там сечки, синяки, но это все можно пережить, поэтому как раз для девочек самое то.

Другий поєдинок - уже за правилами таїландського боксу Муей-Тай. На рингу - чоловіки. По суті, це реванш. Спортсмени вже зустрічалися на чемпіонаті світу. Цього разу на кону - всесвітні змагання в грудні в Таїланді. Кілька хвилин на "медитацію", гонг - і починається справжнє побоїще.

Олександр Єфіменко, переможець у поєдинку з таїландського боксу:

Два раунда, во втором раунде я его остаточно вырубил. Я так понимаю, я попал или по печени или по селезенке. Соперник не смог уже восстановиться за эти десять секунд.

Аби глядачі перевели дух, на татамі виходять наймолодші спортсмени турніру. З показовим виступом. Сальто, перекид та прийоми. Це - елементи хортингу, власне українського виду спорту. Назва походить від острова Хортиця.

Останніми виступають бійці сумо. Спершу жінки, потім чоловіки. Своїми поєдинками спортсмени спростовують популярний міф. Перемагають - не завжди "найгабаритніші".

Зосередитися потрібно, і сконцентрувати своє тіло, силу волі та хвилювання на секундному поєдинку.

Карате, джиу-джитсу, кікбоксинг, сумо, ушу і таїландський бокс. Ukrainian Combat Games - проводять вже увосьме. Мета - популяризувати спорт і здоровий спосіб життя.

Ілля Шевляк, президент Спортивного комітету України:

Ми презентуємо види спорту на широкий загал - вхід безкоштовний. Це можливість для наших людей побачити красу одразу декількох видів спорту, ми дуже віримо, що після такого шоу, коли люди побачать найвідоміших бійців в роботі, ще хто не займається, дітки будуть ходити й займатися цими видами спорту.

У виграші - всі. Для спортсменів - це можливість краще підготуватися до Всесвітніх ігор, запланованих на наступний рік у США, в Бірмінгемі. А для глядачів - незабутні враження.