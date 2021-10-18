В Украине подтвердили 9524 новых случая коронавируса. От болезни умерли 177 человек. Об этом сообщает пресс-службу Минздрава.

Больше всего новых заражений обнаружили в Одесской и Харьковской областях.

За сутки:

госпитализировали 3127 человек;

летальных случаев - 177;

выздоровели - 3421 человек.

Протестировали:

методом ПЦР - 23 992 человека,

методом ИФА - 2946,

экспресс-тестами - 22 511.

Больше всего новых случаев за сутки в таких областях:

Одесская область (+1367),

Харьковская область (+823),

Днепропетровская область (+782),

Житомирская область (+703).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 644 694 лица;

выздоровели - 2 329 418 человек;

летальных случаев - 60 810.

Отметим, в Киеве уровень заболеваемости коронавирусом достигнет пикового значения в конце октября - начале ноября. Столица перейдет из "желтой" в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

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