Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В Украине подтвердили 9524 новых случая коронавируса. От болезни умерли 177 человек. Об этом сообщает пресс-службу Минздрава.
Больше всего новых заражений обнаружили в Одесской и Харьковской областях.
За сутки:
- госпитализировали 3127 человек;
- летальных случаев - 177;
- выздоровели - 3421 человек.
Протестировали:
- методом ПЦР - 23 992 человека,
- методом ИФА - 2946,
- экспресс-тестами - 22 511.
Больше всего новых случаев за сутки в таких областях:
- Одесская область (+1367),
- Харьковская область (+823),
- Днепропетровская область (+782),
- Житомирская область (+703).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 644 694 лица;
- выздоровели - 2 329 418 человек;
- летальных случаев - 60 810.
Отметим, в Киеве уровень заболеваемости коронавирусом достигнет пикового значения в конце октября - начале ноября. Столица перейдет из "желтой" в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.
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