В понедельник, 18 октября, исполнится 4 года со дня трагического ДТП в Харькове. Тогда автомобиль Lexus, за рулем которого была студентка Елена Зайцева, врезался в Volkswagen, в результате чего погибли шесть человек и еще пять получили ранения.

Мать жертвы ДТП Александра Светлана Виниченко рассказала, что каждые два-три месяца получает от Зайцевой мизерные суммы компенсации по 30-40 гривен. Об этом сообщает "Сегодня".

"Я считаю это издевкой. Каждый раз, когда я вижу эти суммы, у меня начинается истерика. Лучше ничего не надо", – сказала Виниченко.

Она добавила, что с 30 гривен компенсации ей еще приходится платить налог – около 7 гривен.

Юрист Лариса Матвеева, которая представляла потерпевших в суде, считает: никакого раскаяния у Зайцевой "и близко нет".

Виниченко в свою очередь подчеркнула, что для нее главное – это живая память о сыне. Как рассказала женщина, многие знакомые часто приезжают к могиле парня в Сумы.

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"Он мне все чаще снится, снится подростком, 12-летним и 18-летним", – добавила Светлана.

Напомним, авария случилась в Харькове в 2017 году. Зайцеву сначала взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Ее семья обнародовала обращение к семьям всех пострадавших и погибших, в котором попросила прощения за дочку и предложила материальную помощь.

Также суд арестовал второго участника ДТП Геннадия Дронова. Следователи заявили, что водитель Volkswagen поехал на желтый цвет светофора, что могло стать одной из причин столкновения.

Наконец, 27 февраля 2019 года обоим водителям суд вынес приговор - 10 лет за решеткой.