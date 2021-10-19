"Оранжевая" зона в Украине расширилась [ Редактировать ]
В Украине расширили "оранжевую" зону карантина. В эту зону попала Ривненская область.
"Красная" зона
В зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся 5 областей, а именно:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Херсонская.
"Оранжевая" зона
В этой зоне карантина теперь 14 областей и Киев. Это самая большая зона, к ней относятся:
- Киев,
- Волынская область,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Тернопольская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская,
- Ривненская.
"Желтая" зона
В этой зоне находятся пять регионов:
- Винницкая,
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Полтавская,
- Киевская.
Отметим, в Киеве уровень заболеваемости коронавирусом достигнет пикового значения в конце октября - начале ноября. Столица перейдет из "желтой" в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.
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