По состоянию на понедельник, 18 октября, в Украине только шесть областей остались в "желтой зоне" карантина. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава по состоянию.

Еще пять уже находятся в "красной зоне", остальные - в "оранжевой".

В "красной зоне" карантина, где действуют самые жесткие ограничения, находятся пять областей:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Херсонская.

В "желтой зоне" карантина находятся:

Винницкая,

Закарпатская,

Кировоградская,

Полтавская,

Ривненская,

Тернопольская.

Остальные области находятся в "оранжевой зоне" карантина.

Отметим, в Киеве уровень заболеваемости коронавирусом достигнет пикового значения в конце октября - начале ноября. Столица перейдет из "желтой" в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

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