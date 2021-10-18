"Желтая зона" карантина: какие области попали в список [ Редактировать ]
По состоянию на понедельник, 18 октября, в Украине только шесть областей остались в "желтой зоне" карантина. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава по состоянию.
Еще пять уже находятся в "красной зоне", остальные - в "оранжевой".
В "красной зоне" карантина, где действуют самые жесткие ограничения, находятся пять областей:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Херсонская.
В "желтой зоне" карантина находятся:
- Винницкая,
- Закарпатская,
- Кировоградская,
- Полтавская,
- Ривненская,
- Тернопольская.
Остальные области находятся в "оранжевой зоне" карантина.
Отметим, в Киеве уровень заболеваемости коронавирусом достигнет пикового значения в конце октября - начале ноября. Столица перейдет из "желтой" в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.
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