Жительница Индии родила сына в 70 лет (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: The Sun
Жительница Индии Дживунбен Рабари родила первенца в возрасте 70 лет. Об этом сообщает The Sun.
Дживунбен и ее 75-летний муж Малдхар в течение 45 лет безуспешно пытались зачать ребенка. Не давали результатов и походы по докторам.
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Титул старейшей матери в мире принадлежит другой индианке. В сентябре 2019 года Мангаямма Ярамати в возрасте 74 лет родила девочек-двойняшек, также зачатых с помощью ЭКО. Правда, после родов и мама и папа попали в реанимацию: у отца случился сердечный приступ после того, как его супруге сделали кесарево сечение.
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