Жительница Индии Дживунбен Рабари родила первенца в возрасте 70 лет. Об этом сообщает The Sun.

Дживунбен и ее 75-летний муж Малдхар в течение 45 лет безуспешно пытались зачать ребенка. Не давали результатов и походы по докторам.

Поскольку у большинства женщин менопауза наступает примерно к 50 годам, шансы женщины в возрасте 70 лет забеременеть естественным путем практически равны нулю. Однако при использовании ЭКО любая женщина со здоровой маткой может забеременеть.

Из-за почтенного возраста супругов врачи отказывались проводить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Наконец в одной клинике решились подарить пенсионерам шанс на чудо. К счастью, все прошло успешно и мальчик родился здоровым.

Титул старейшей матери в мире принадлежит другой индианке. В сентябре 2019 года Мангаямма Ярамати в возрасте 74 лет родила девочек-двойняшек, также зачатых с помощью ЭКО. Правда, после родов и мама и папа попали в реанимацию: у отца случился сердечный приступ после того, как его супруге сделали кесарево сечение.

Ранее "Подробности" писали о том, что в Индиии умер глава самой большой семьи в мире: у него было 38 жен, 89 детей и 36 внуков.