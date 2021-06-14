Умер глава самой большой семьи в мире: у него было 38 жен, 89 детей и 36 внуков (фото) [ Редактировать ]
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В индийском штате Мизорам умер Зиона Чана - глава религиозной секты, практикующей полигамию. У него официально было 38 жен, 89 детей и 36 внуков. На сегодняшний день это самая большая семья в мире. Об этом сообщил в Twitter глава исполнительной власти штата Мирозарм Зорамтханга.
Многоженец скончался в возрасте 76 лет, в последние годы он страдал гипертонией и диабетом. Со своей старшей женой, которая на три года старше его, он познакомился, когда ему было 17 лет.
Зиона Чана и его первая жена
Культ, основанный дедом Чаны в 1942 году, поощряет многоженство - все члены общины вольны брать себе столько жен, сколько захотят и могут обеспечить. Сейчас у него около двух тысяч последователей.
Семейный клан обосновался в деревне Бактавнг Тлангнуам, фактически все ее жителями являются его родственниками.
BBC сообщает, что огромное семейство ютится в четырехэтажном доме на 100 комнат. По сообщениям местных СМИ, все жены Чаны живут в "гареме" рядом с его личной спальней. За один ужин семейство Чан съедает 60 кг картошки или 50 кг риса и 30 куриц.
"Дом нового поколения" на 100 комнат
Действительно ли Хана был главой самой большой семьи в мире, сказать трудно, поскольку есть и другие претенденты на этот титул.
Также сложно оценить точный размер семьи Чаны. В одном отчете утверждается, что у него было 39 жен, 94 ребенка, 33 внука и один правнук. Итого - 181 человек.
Независимо от мирового рекорда, Чана и его семья - своего рода местная сенсация, привлекающая туристов в свою деревню на северо-востоке Индии.
Как известно, Индия является родиной множество мировых рекордов. Недавно "Подробности" писали о девушке с самыми длинными волосами в мире, которая решила расстаться со своей чудо-косой.
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