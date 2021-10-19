Рада соберется на внеочередное заседание: что будут рассматривать [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В четверг, 21 октября, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Такое распоряжение подписал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.Об этом сообщается вTelegram-канале Верховной Рады.
На повестке дня внеочередного заседания парламента будет 14 вопросов.
Что рассмотрят депутаты:
- законопроект 3680-д о внесении изменений в законы "Об охране прав на сорта растений" и "О семенах и посадочном материале";
- законопроект 4507 об энергетической эффективности;
- законопроект 4527 о внесении изменений в закон "О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии";
- законопроект 5464 о внесении изменений в закон "Об альтернативных видах топлива" касательно развития биометана;
- законопроект 6055 о Нацкомиссии по вопросам регулирования электрокоммуникаций, радиочастот и предоставления почтовых услуг;
- законопроект 4554 о внесении изменений в законодательные акты касательно детского питания;
- законопроект 0075 о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом;
- законопроект 0089 о ратификации соглашения между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом;
- законопроект 0094 о присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса;
- законопроект 0108 о ратификации соглашения между Кабмином и правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве;
- законопроект 0111 о ратификации Соглашения между Кабмином и правительством Дании об оплате деятельности членам семей сотрудников дипучреждений;
- законопроект 0113 о ратификации письма о внесении изменений №3 в финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ;
- законопроект 0120 о ратификации Соглашения о вкладе между Украиной и ЕБРР по поводу участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде;
- законопроект 0123 о ратификации гарантийного соглашения между Украиной и ЕБРР по Укрпочте.
Внеочередное заседание состоится после завершения очередного пленарного заседания парламента.
Напомним, Верховная Рада в пятницу, 8 октября, выбрала Руслана Стефанчук новым председателем Верховной Рады. На должность первого заместителя председателя Верховной Рады претендует Александр Корниенко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 6 октября, Верховная Рада Украины собралась на заседание, которое ведет первый вице-спикер Руслан Стефанчук
В четверг, 30 сентября, в Верховной Раде Украины подготовили подписные листы за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова
В четверг, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины двум украинским военнослужащим
На следующей неделе будет только первое чтение
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отправлен под круглосуточный домашний арест без каких-либо судебных разбирательств