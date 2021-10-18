Зеленский созывает Раду на внеочередное заседание [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Предварительно, оно состоится в четверг, 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".
В частности, Зеленский просит парламентариев рассмотреть вопросы, необходимые для углубления евроинтеграции Украины.
Так, народные депутаты рассмотрят:
- изменения в законы об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочный материал (№3680-д);
- проект закона об энергетической эффективности (№4507);
- законопроект о развитии высокоэффективной когенерации (№4527);
- проект закона о развитии производства биометана (№5464);
- законопроект о создании Нацкомиссии по госрегулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи (№6055);
- проект закона о приведении отечественного законодательства к требованиям ЕС в сфере детского питания (№4554);
- проект закона о присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса (№0094).
Кроме того, Зеленский просит Раду ратифицировать:
- Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечения сохранности информации (№0075);
- Соглашение между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом (№0089);
- Соглашение между Кабмином и правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве (№0108);
- Соглашение между Кабмином и правительством Дании об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений (№0111);
- Письмо о внесении изменений №3 к финансовой сделки (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0113);
- Соглашение о вкладе между Украиной и ЕБРР относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (№0120);
- Гарантийное соглашение "Проект развития АО "Укрпочта": Логистическая сеть и сельское отделение" между Украиной и ЕБРР (№0123).
Ранее сообщалось, что Зеленский летит на климатический саммит в Глазго.
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