В Техасі розбився літак під час злету [ Редактировать ]
В американському штаті Техас під час злету розбився літак.
На борту перебувала 21 людина. Всі вижили, одну жінку шпиталювали.
Займання внаслідок падіння літака пожежники оперативно ліквідували.
Що спричинило аварію - наразі не повідомляють.
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