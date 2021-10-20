В результате мощного землетрясения в районе японского острова Иводзима со дна моря поднялись японские "корабли-призраки", затонувшие во время Второй мировой войны. На фотографиях, опубликованных All Nippon News, видны части их корпусов, лежащие на вулканическом пепле.

На поверхности оказались остовы 24 японских транспортных кораблей.

Японские корабли были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму, позже их переместили на западную часть острова и использовали в качестве волнорезов для защиты других судов.



В 1945 году в ходе битвы за Иводзиму погибли более 20 тысяч японских военнослужащих и почти 7 тысяч американцев. США возвратили остров японцам в 1968 году. В настоящее время Иводзима является военной базой Сил Самообороны, въезд гражданским лицам на него запрещен.

Напомним, землетрясение в Японии "разбудило" вулкан Асо на юго-западе страны. Столб густого дыма поднялся на высоту 3500 метров.