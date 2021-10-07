В четверг, 7 октября, японскую префектуру Тиба всколыхнуло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает CNN.

Подземные толчки сильно ощущались в Токио. В результате пришлось приостановить метро и движение скоростных поездов "Синкансен".

Свидетели рассказали, что от землетрясения в домах падала и разбивалась посуда. Толчки продолжались более 30 секунд.

После землетрясения по громкоговорителям призвали жителей Токио сохранять спокойствие.

Несколько сотен абонентов остались без электричества. На объектах атомной энергетики повреждений нет. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

Читайте также, на побережье Австралии произошло землетрясение магнитудой 6. В Мельбурне эвакуировали жителей некоторых высотных домов в центре города, эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.

Кроме того, в Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло на 164 км к юго-востоку от города Китимат в Канаде, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, по данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 15 км.

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