Загалом на Рівненщині майже 45 тисяч педагогів, із них вакцинувалися лише чверть.

Рівненське Полісся проти дистанційного навчання. Селяни мітингують під навчальними закладами, які вже більше як місяць зачинені для їхніх дітей. Батьки обурені - уроки перевели в онлайн-режим, але більша частина учнів не може до них доєднатися - то інтернету немає, то ґаджетів, то світла. Сніжана Сидорук розкаже більше.

Я іду на вулицю на лавку, бо у хаті нема інтернета.

Так семикласник Богдан із села Кідри навчається вже більше місяця.

Володимир Ткачук, житель села Кідри, батько чотирьох школярів:

Сам знайшов, що отут само найліпше ловить інтернет. Ну і на онлайн він виходить саме там.

У хаті по сусідству ловить інтернет дев'ятикласниця Ліля. Зараз у неї онлайн-урок із геометрії. Та потрапити на нього дівчина не змогла.

Лілія Сергійчук, дев'ятикласниця:

Буває виб'є з урока - вчитель пише: "Опрацьовуйте самостійно матеріал". Я сама багато читаю, багато пишу, щоб щось знать. Я поступить хочу.

Богдан і Ліля навчаються дистанційно, бо у їхній школі вакциновані менше вісімдесяти відсотків педагогів.

Юлія Дякова, заступник директора Кідрівського ліцею:

49 відсотків педагогічних працівників вакцинувалися, якщо не помиляюся, 14 чи 15 педагогічних працівників, ну а решта утримуються.

Із порожнього кабінету веде свій урок вчителька української Людмила Вікторівна. Із 22 учнів одинадцятого класу доєдналися лише четверо.

Людмила Ткач, учителька української мови та літератури Кідрівського ліцею:

На попередніх двох уроках в мене було по дві дитинки. Раніше було більше.

У ліцеї - понад 700 учнів. Більше як половина з них, із п'ятого по одинадцятий класи, нині навчаються вдома. Але батьки такою освітою не задоволені. І чи не щодня приходять до школи протестувати. Вимагають, щоб їхні діти знову сіли за парти.

Леся Тоюнда, жителька села Кідри, мати п'ятьох школярів:

В нашому селі офіційно зареєстрований один випадок на Ковід, ми просимо, щоб наша школа була відкрита. За наших вчителів. Ми згідні, щоб вони навчали наших дітей невакцинованими.

Загалом на Рівненщині майже 45 тисяч педагогів, із них вакцинувалися лише чверть. А тому понад сто шкіл перейшли на дистанційку. Чиновники проблеми з освітнім процесом визнають, але не більше.

Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації:

На даний час у 28 територіальних громадах є проблеми з вакцинацією і якості дистанційного навчання. Держава сьогодні дала всі можливості отримати якісний інтернет. Були цільові субвенції на це питання. Якщо десь щось не працює - в мене питання до голів громад з цього приводу.

Тим часом люди в поліських селах здаватися не збираються. І готові судитися за право своїх дітей вчитися у стінах школи.