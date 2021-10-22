Режиссер Джоэл Соуз, который получил ранение во время репетиции сцены с Алеком Болдуином на съемках фильма "Ржавчина", был выписан из больницы. Об этом сообщила актриса, которая снимается в фильме Фрэнсис Фишер.

По ее словам, ранение Соуза не было тяжелым и он не находился в реанимации. продюсерская компания Rust Movies Productions LLC опубликовала заявление о произошедшем.

Сотрудники компании оказывают полное содействие расследованию, которое проводит полиция. Членам съемочной группы обеспечат помощь психологов.

Отмечается, что такая страшная трагедия потрясла всю съемочную группу. При этом в МИД Украины также прокомментировали ситуацию, так как погибшая Галина Хатчинс имела украинское гражданство. Таким образом, украинское консульство в Сан-Франсциско устанавливает связь с родными женщины для предоставления правовой помощи.

Алек Болдуин был замечен плачущим

Ранее мы писали, что во время съемок нового фильма-вестерна "Раст" (Ржавчина) актер Алек Болдуин застрелил из реквизитного пистолета женщину-оператора, родом из Украины, и ранил режиссера. Страшное происшествие случилось возле города Санта-Фе в штате Нью-Мексико.

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