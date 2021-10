Во время съемок нового фильма-вестерна "Раст" (Ржавчина) актер Алек Болдуин застрелил из реквизитного пистолета женщину-оператора, родом из Украины, и тяжело ранил режиссера. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Страшное происшествие случилось возле города Санта-Фе в штате Нью-Мексико, где находится съемочная площадка картины. В момент трагедии как раз снималась сцена, где герой Болдуина должен стрелять холостыми патронами, однако по непонятным причинам оружие дало осечку и из него вылетел поражающий элемент.

Отмечается, что оператор Галина Хатчинс получила тяжелейшую травму и ее сразу же госпитализировали, однако, к сожалению, спасти 42-летнюю пострадавшую не удалось. Также ранение получил режиссер фильма 52-летний Джоэл Соуса, сейчас за его жизнь идет борьба.

#UPDATE: @AlecBaldwln____ spokesperson through @NBCNews updates us on incident at his #Rust movie set in #SantaFe today:

"There was an accident today on the New Mexico set of Rust involving the misfire of a prop gun with blanks." (1/2) https://t.co/dG2Zy9SJ3G