В Черноморске стометровое судно врезалось в причал (фото) [ Редактировать ]
Источник: Ukrainian Shipping Magazine
В Черноморске Одесской области грузовое судно врезалось в причал в морском порту. Об этом сообщает Ukrainian Shipping Magazine.
Авария произошла в пятницу, 22 октября. Судно для перевозки генеральных грузов HAKSA под флагом Палау врезалось носом в причал №18.
Информации о пострадавших нет. На фото с места происшествия видно, что в результате столкновения и судно, и причал получили повреждения.
По какой-то причине судно не успело затормозить. HAKSA пришла из турецкого порта Гебзе.
В порту Черноморска отрицают вину буксирщиков в столкновении HAKSA. С заявлением выступил директор порта Александр Попов:
Экипажи буксиров портового флота действовали правильно. Сейчас вообще рано говорить о том, кто виноват в этих чрезвычайных событиях, поскольку идет расследование инцидента. Расследование ведет капитания АМПУ.
Судно HAKSA было спущено на воду в 1993 году. Дедвейт (полная грузоподъемность судна) - 3092 тонны, текущая осадка - 6 метров, длина - 86,4 м, ширина - 14,54 м.
Напомним что 13 октября в Черном море возле острова Змеиный чуть не затонуло судно размагничивания ВМС Украины U-811 "Балта". Его на бксире доставили в Одссу.
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