В порту Турции каждый из них заплатил по 7 тысяч евро/ фото: donpress.com

В порту Черного моря перехватили контейнер из Турции, где находились нелегальные мигранты. Их обнаружили среди тканей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Задержанные нелегалы находились в полуприцепе с турецкой регистрацией при этом иностранцы при себе не имели никаких документов.

Отмечается, что по словам мигрантов, в порту Турции каждый из них заплатил по 7 тысяч евро. За эти средства они получили возможность путешествовать запертыми в полуприцепе.

Фото: ГПСУ

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Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа подписал закон о правовом статусе иностранцев, который значительно ограничивает права нелегальных мигрантов, глава государства попросил сейм доработать принятый закон.

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