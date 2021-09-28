В Черноморском порту "арестовали" контейнер с нелегальными мигрантами [ Редактировать ]
В порту Черного моря перехватили контейнер из Турции, где находились нелегальные мигранты. Их обнаружили среди тканей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Задержанные нелегалы находились в полуприцепе с турецкой регистрацией при этом иностранцы при себе не имели никаких документов.
Отмечается, что по словам мигрантов, в порту Турции каждый из них заплатил по 7 тысяч евро. За эти средства они получили возможность путешествовать запертыми в полуприцепе.
Фото: ГПСУ
Читайте также, у берегов греческого острова Крит утонула лодка с мигрантами. 36 человек удалось спасти в результате крушения лодки, мигрантов обнаружили вечером, их поисками занимался армейский вертолет Super Puma и пять военных кораблей.
Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа подписал закон о правовом статусе иностранцев, который значительно ограничивает права нелегальных мигрантов, глава государства попросил сейм доработать принятый закон.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Спасатели сняли с 9 этажа шесть человек
В октябре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 7-12 градусов тепла
Злоумышленники занимались незаконным промыслом в Киеве и регионах
В Киеве вечером 28 сентября возможны ограничения на вход на трех станциях метро
С начала кампании по вакцинации были привиты почти 7 миллионов граждан