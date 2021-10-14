Судно Военно-морских сил Украины терпит бедствие в районе острова Змеиный в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, из-за чего получило повреждение судно национального флота в акватории Черного моря. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть.

К спасательной операции привлечены 8 кораблей и катеров, а также 4 воздушных судна. Аварийную ситуацию удалось стабилизировать, аварийную ситуацию удалось стабилизировать, уверяют в ВМС Украины. Угрозы для личного состава и риска потери судна.

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Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному судну и возвращению его в пункт постоянной дислокации.

Народный депутат Украины Михаил Забродский сообщил в Facebook, что около острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС Украины U-811 "Балта". По информации от военнослужащих ВМС ВС Украины, судно потеряло ход и имеет затопленными меньшей мере два отсека.

В течение суток попытки применения для спасения "Балты" средств ВМС Украины и Одесского морского порта не принесли ожидаемого результата. На данный момент для спасения судна задействованы морской буксир и патрульные катера. Сегодня вечером к выходу в море на спасательную операцию аврально был подготовлен СРК "Симферополь", который проходит заводские ходовые испытания в Одессе.

Вместе с экипажем на борту "Симферополя" находятся специалисты ЗАО "Завод" Кузница на Рыбацком". Метеоусловия в районе значительно затрудняют проведение спасательных действий: море неспокойное, скорость ветра достигает 10 м/с, высота волн - до 2 метров.

"Балта" является небольшим по размерам судно: длина менее 70 м, полное водоизмещение - 2086 т. Экипаж судна составляет 45 человек по штату.

Главной задачей "Балты" по назначению является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения наших ВМС. В ВМС Украины это единственное судно такого назначения.

Судно размагничивания "Балта" было построен на верфи польского города Гданьск в 1987 году. С 1997 года судно размагничивания входит в состав ВМС Украины. Относительно недавно, в ноябре прошлого года, "Балта" прошла досрочный доковый ремонт на верфи компании "Нибулон" в Николаеве.

Напомним, что американская атомная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе. При столкновении 11 моряков получили травмы.