На этой неделе в Вене состоялся громкий анонс компании Huawei. Китайский производитель презентовал глобальную версию смартфона Nova 9. Но это был не единственный сюрприз.

Вместе со смартфоном были представлены умные часы Huawei Watch GT 3 и самые необычные TWS-наушники FreeBuds Lipstick в форме тюбика для помады.

Рассмотрим все представленные гаджеты в деталях.

Huawei Nova 9

Несмотря на давление Huawei санкциями, китайский производитель продолжает активно развиваться и радовать поклонников бренда новинками.

Представленный Huawei Nova 9 получил стильный дизайн, инновационные функции и мощную систему камер для съемки фото и видео, особенно в ночное время. Фотокамере смартфона было уделено больше всего времени на презентации.

Huawei Nova 9 оснащен фирменной системой камер Ultra Vision, которая состоит из основной камеры Ultra Vision на 50 Мп (1/1,56), 8 Мп ультраширокоугольной камеры, макрокамеры и камеры глубины резкости. Также она включает большой 1/1,56-дюймовый сенсор и RYYB CFA с более высокой светочувствительностью, поглощающий на 40% больше света по сравнению со стандартным RGGB-сенсором.

Это позволяет делать качественные фото и видео даже в условиях слабого освещения. Технология XD Fusion Engine в смартфоне Huawei nova 9 применяет сложные техники вычислительной фотографии для улучшения качества и детализации изображения.

Для съемки динамичных и неподвижных кадров можно применить интеллектуальное распознавание снимков (AI Snapshot recognition), обеспечивающее высокую четкость при фиксации важных моментов.

Чтобы не томить вас сложными терминами, просто продемонстрируем качество фотографий, снятые нами лично:

Пример фотографии, снятой на Huawei Nova 9

Пример фотографии, снятой на Huawei Nova 9

Пример фотографии, снятой на Huawei Nova 9

Пример фотографии, снятой на Huawei Nova 9

Пример фотографии, снятой на Huawei Nova 9

Пример фотографии, снятой на Huawei Nova 9

Пример фотографии, снятой на Huawei Nova 9

Также смартфон оснащен фронтальной камерой на 32 Мп (/2,8), которая поддерживает съемку в формате 4K и технологию стабилизации видео AIS (AI Image Stabilisation).

Huawei Nova 9 оснащен новым 6,57-дюймовым изогнутым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, изогнутыми гранями, создающие впечатления полной безрамочности и поддержкой HDR.

Дисплей выдает до 1,07 млрд цветов и поддерживает частоту дискретизации 300 Гц для улучшенного отклика.

Новинка работает на базе системы-на-чипе Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Процессор дополнен новой системой охлаждения VC Liquid Cooling с графеном для эффективного теплоотвода. Благодаря этому устройство может работать на полную мощность без перегрева даже при длительном гейминге и просмотре потокового видео.

Также Huawei nova 9 поддерживает новую технологию Touch Turbo, выводящую мобильные игры на новый уровень благодаря более точному и быстрому управлению.

Дополняет аппаратное оснащение собственная ИИ-технология Huawei для интеллектуального определения приоритетных задач и оптимизации производительности для увлекательного мобильного гейминга. Для этого был выделен даже отдельный чип.

Толщина смартфона составляет всего 7,77 мм, а вес — 175 г. При этом в такой компактный и легкий корпус поместили батарею емкостью 4300 мАч, который можно быстро подзарядить благодаря поддержке зарядки Huawei SuperCharge 66 Вт.

Новый смартфон Huawei Nova 9 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения доступен в двух цветах — звездно-голубом и черном. В Европе продажи стартуют в ближайшие недели по цене €499. О цене в Украине будет сообщено позднее.

Huawei nova 9 доступен в новом синем цвете Starry Blue – он создан благодаря процессу Starry Flash AG Glass, который придает уникальную текстуру корпусу с акцентом на модули камеры.

Huawei Watch GT 3

Следующей новинкой презентации оказались смарт-часы Watch GT 3. Внешне они напоминают традиционные часы, но с продвинутыми умными характеристиками и продолжительной автономностью.

Умные часы Huawei Watch GT 3 доступны в двух размерах: 46 мм и 42 мм. Передняя часть Huawei Watch GT 3 изготовлена из нержавеющей стали, поэтому они легкие и прочные, а также жаро- и морозоустойчивые. Задняя часть устройства изготовлена из полимерного композиционного материала, что улучшает прочность часов.

Huawei Watch GT 3 получили большую площадь экрана. Ультрачистое прозрачное 3D-стекло обеспечивает лучшую визуализацию. Huawei Watch GT 3 являются первыми смарт-часами серии GT, которые получили двигающееся колесико и тактильный отклик.

Часы линейки Huawei Watch GT 3 получили широкий выбор циферблатов (10 тысяч вариантов), что заметно расширяет возможности персонализации.

К тому же пользователи могут выбирать подходящий вариант из ассортимента заменяемых ремешков: из нержавеющей стали, фторэластомера, кожи, сплетенного нейлона.

Huawei Watch GT отличаются длительным временем автономной работы: 46-мм версия работает без подзарядки 14 дней, а 42-мм — 7 дней при использовании в обычном режиме. При этом обе поддерживают беспроводную зарядку – впервые в линейке.

Huawei Watch GT 3 поддерживают новую технологию мониторинга сердечного ритма TruSeen 5.0, которая позволяет отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень насыщенности крови кислородом SpO2 и температуру тела с повышенной точностью как во время тренировок, так и в повседневной жизни.

Новые смарт-часы получили эргономичный задний корпус 2.5D с полированным выпуклым изогнутым стеклом, которое повторяет форму запястья. Часы также уделяют внимание дыханию, уровню стресса и менструальному циклу, чтобы помочь пользователям понимать и улучшать собственное здоровье. Вдобавок технология мониторинга сна Huawei TruSleep 2.0 предоставляет информацию и предлагает персонализированые способы улучшения качества сна.

Часы Huawei Watch GT 3 также предлагают более 100 режимов тренировок, включая 18 профессиональных. Они также умеют составлять индивидуальные планы тренировок в соответствии с физическим состоянием пользователя и его фитнес-привычками.

Информация о начале продаж смарт-часов Huawei Watch GT 3 и уровне цен в Украине будет предоставлена позже. В Европе продажи новой модели начнутся 10 ноября, версию 42 мм оценили в €329, версию 46 мм – в €349.

FreeBuds Lipstick

Самым оригинальным гаджетом презентации стал анонс наушников FreeBuds Lipstick. Такого еще никто не производил. Футляр TWS-гарнитуры выполнен в виде помады. Над внешним видом этого гаджета работала международная группа дизайнеров с опытом работы над продуктами премиум-класса в Парижском центре эстетических исследований.

Зарядный футляр Huawei FreeBuds Lipstick из нержавеющей стали класса люкс, устойчивый к коррозии и износу, изготовлен с использованием 30 сложных процессов, включающих и тщательную полировку для получения гладкой, как зеркало, поверхности.

Кейс имеет магнитную конструкцию и издает специфический звук, знакомый по футлярам премиальных помад. Ароматизированная подарочная коробка добавляет положительных эмоций во время распаковки устройства – на это и сделан акцент, как идеальный женский подарок.

Наушники Huawei FreeBuds Lipstick оснащены динамическим драйвером с увеличенной диафрагмой, которая поддерживает диапазон частот до 40 кГц и усиливает средние и высокие частоты, одновременно делая басы более мощными.

Huawei FreeBuds Lipstick можно легко подключить к любому Android-смартфону и устройствам на iOS через Bluetooth. Наушники также используют близкое соединение Bluetooth, поэтому пользователи могут подключиться к ближайшему смартфону, планшету или ПК с помощью всплывающего окна, а также установить соединение с двумя устройствами.

С выключенным шумоподавлением FreeBuds Lipstick обеспечивают до 22 часов воспроизведения музыки с полностью заряженным чехлом или 4 часа воспроизведения музыки с полностью заряженными наушниками.

Информация о начале продаж и цене FreeBuds Lipstick в Украине будет предоставлена позже, в Европе наушники будут продаваться по цене €249.

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