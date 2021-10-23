HarmonyOS стремительно завоевывает смартфоны и отбирает рынок у Android [ Редактировать ]
Источник: Gizmochina
Ричард Ю, исполнительный директор Huawei и генеральный директор Consumer BG, сообщил в пятницу, что HarmonyOS уже работает на более чем 150 миллионах устройств в мире.
Таким образом, китайский конкурент Android является самой быстрорастущей операционной системой в истории. Сообщает Gizmochina.
Заявление было сделано на Huawei Developer Conference 2021. Конференция проводится с 22 по 24 октября и направлена на изучение новых возможностей HarmonyOS, умных домов, умных офисов, HMS Core и многого другого.
Цифра в 150 миллионов HarmonyOS состоит из множества устройств, включая мобильные телефоны, планшеты, смарт-телевизоры, смарт-часы и Интернет вещей (IoT). В конце концов, операционная система была разработана с учетом взаимодействия и тесной интеграции между устройствами.
В Huawei надеются, что концу этого года экосистема HarmonyOS достигнет 200 миллионов устройств, что еще раз доказывает феноменальный рост.
Кроме того, глобальное распространение программных приложений HarmonyOS достигло 5,1 миллиона разработчиков в более чем 170 странах и регионах, а совокупное распространение приложений достигло 332,2 миллиарда в период с января по сентябрь 2021 года.
Huawei также сотрудничает с более чем 17 авторизованными университетами и более чем 436 преподавателями университетов, чтобы помочь привлечь таланты для разработки ОС Hongmeng.
Известно, что HarmonyOS основан на LiteOS для устройств IoT, а также на ядре Linux для смартфонов и планшетов и использует в качестве основы Android с открытым исходным кодом для поддержки запуска приложений Android.
HarmonyOS впервые появилась на телевизорах Honor Smart TV в августе 2019 года, а затем была принята на смартфоны, планшеты и умные часы Huawei в июне 2021 года.
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