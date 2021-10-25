В понедельник, 25 октября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил позицию относительно введения визового режима между Украиной и Россией.

По его словам, сегодня Россия очень агрессивно относится к Украине как к государству.

Они считают, что Украина - это искусственный проект, который не должен существовать на карте мира, и делают для этого все возможное. Это и ситуация с украинским Крымом, и ситуация, связанная с территорией Донецкой и Луганской областей.

Секретарь СНБО отметил, что поднимал вопрос по поводу использования слова "Донбасс".

Это прошитая двойным смыслом история, и они потом могут и говорят и о "Республике Донбасс" и так далее.

Данилов считает, что поддерживать и использовать эти нарративы в своем лексиконе - это не совсем корректная и правильная история.

Вводить или не вводить какие-то визовые режимы? Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь. Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию.

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Кроме того, Министр иностранных дел Украинцы Дмитрий Кулеба заявил о том, что украинцы не могут свободно передвигаться по миру не из-за политических или юридических проблем.

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