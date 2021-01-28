Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении безвизового режима с Великобританией до 30 января 2022 года.

Также гражданам Объединенного Королевства и Северной Ирландии продлен и транзитный проезд через территорию Украины.

Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2022 года.

Отмечается, что указ главы государства вступает в силу с момента публикации. Известно, что Безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году и перестал действовать с 1 февраля 2020 - после выхода Британии из ЕС.

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Кроме того, Министр иностранных дел Украинцы Дмитрий Кулеба заявил о том, что украинцы не могут свободно передвигаться по миру не из-за политических или юридических проблем.

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